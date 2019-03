Sacal, Usb proclama lo stato di agitazione: “Diritti e retribuzioni dei dipendenti sotto attacco”

"In un clima di despotismo proprio delle peggiori dittature, la Sacal e la Sacal GH attaccano i diritti dei lavoratori e le loro retribuzioni, annullando di fatto tutti gli accordi sindacali. USB giorni fa ha denunciato l'odissea dei dipendenti ed ex dipendenti SACAL/SACAL GH che dopo anni di sacrifici e di lavoro, non riescono a percepire la pensione o non possono definire le pratiche pensionistiche perché SACAL/SACAL GH è riuscita a dare vita a pensionati virtuali. Così come abbiamo già segnalato diverse anomalie sulle retribuzioni mensili di qualche dipendente invitando le aziende a risolvere al più presto quanto segnalato. Ma non potevamo immaginare che con un atto unilaterale e senza alcun preavviso le aziende procedessero alla mancata erogazione nei cedolini di Marzo del premio di produzione ex EDA. Per questo motivo, nell'attendere ancora il richiesto confronto con le aziende, la scrivente organizzazione sindacale USB Lavoro Privato Calabria, si vede costretta ad attivare le procedure di raffreddamento dei conflitti sindacali – legge 146/90 e ss.mm. 83/2000 e di ufficializzare lo stato di agitazione del personale". E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'Usb Settore Privato Trasporto Aereo.

Dettagli Creato Venerdì, 29 Marzo 2019 19:24