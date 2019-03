Pianopoli (Cz), ecco il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del cuore”

È in programma per sabato 30 marzo 2019 alle ore 18 l'incontro dal titolo "Metti il cuore in cassaforte" dedicato alla prevenzione cardiologica. L'iniziativa, che si terrà nella sala municipale di Pianopoli (Catanzaro), rientra nel progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare "Banca del cuore".

All'incontro parteciperà il dottor Roberto Ceravolo, direttore Uoc di Cardiologia Utic - Polt all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia.

A fare gli onori di casa il sindaco di Pianopoli, Gianluca Cuda che si dice ben lieto di ospitare una manifestazione di così alto profilo scientifico e di grande valore sociale. "L'amministrazione comunale e tutta la comunità di Pianopoli – rimarca il primo cittadino – hanno sempre dato piena disponibilità per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative improntate alla tutela della salute e alla salvaguardia del benessere della popolazione. Siamo orgogliosi – conclude Cuda – che questo ciclo di incontri di informazione e di prevenzione inizi proprio da Pianopoli, cittadina sempre aperta ai bisogni e alle istanze del territorio".

Interverrà all'incontro anche il dottor Ferdinando Serratore, sindaco di Jacurso e altri medici di base.Modererà il dibattito la giornalista Nadia Donato, presidente dell'associazione Senza Nodi – Donne Insieme.

L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, l'Uoc – UticPolt di Cardiologica lametina, il Comune di Pianopoli, l'associazione Senza nodi – Donne Insieme, l'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, Fondazione per il tuo cuore.

A margine dell'incontro ci si potrà prenotare per effettuare gratuitamente, nei giorni successivi, l'elettrocardiogramma ed ottenere la carta del cuore. Per far ciò bisognerà esibire la tessera sanitaria. Altri incontri rientranti nel progetto "Metti il cuore in cassaforte" si terranno nelle prossime settimane in altri centri dell'hinterland lametino.