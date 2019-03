A Lamezia Terme si è riunita la direzione regionale del Partito Repubblicano Italiano

"Nel lungo e appassionato dibattito, i rappresentanti di tutte le province calabresi, presente l'on Francesco Nucara, hanno posto l'accento sulle numerose problematiche ormai patologiche per l'incapacità di una classe politica accattona che, non sempre,ma il più delle volte si piega al carrierismo politico.

Da più parti si è riaffermata la necessità di dare visibilità ad un programma che come costume dei repubblicani non sarà il solito libro dei sogni da illustrare in campagna elettorale per poi riporlo nel fondo di un cassetto a risultato acquisito.

Nessuna pregiudiziale sugli schieramenti ma i repubblicani terranno conto degli uomini che hanno guidato e guidano coalizioni di governo, come terranno conto dei leader donne o uomini che guideranno le prossime coalizioni.

I repubblicani proseguiranno nei contatti avviati con tutte le forze politiche per stimolare un nuovo corso della vita politica calabrese, teso a perdere il primato nella disoccupazione, il primato della fuga dei cervelli e, soprattutto, perdere quell'atteggiamento di subalternità che porta a pensare ad una Calabria terra di conquista e non risorsa facente parte con pari dignità della nazione.

Basta con la favola "prima gli italiani" se poi gli italiani sono solo quelli del lombardo-Veneto.

Basta con le parate di un governo, capace di risparmiare anche sulle parole quando si parla di Mezzogiorno, non più questione meridionale, solo "Sud".

Nemmeno 10 righe, contro le sessantine dedicate allo sport nel contratto di governo.

La cosa è sorprendente se si considera che se Giuseppe Conte è Presidente del Consiglio, su indicazione dei 5 stelle, questo si deve soprattutto al voto dei meridionali.

Del resto nell'immaginario collettivo il tema "Mezzogiorno" è il grande desaparacido. Completamente scomparso da qualsiasi radar.

Gli stessi economisti hanno perso il conto. Sono convinti che il Pil pro-capite di quelle terre martoriate sia comunque cresciuto.

Che poi un qualche piccolo ristoro sia venuto da una ripresa dei flussi di emigrazione verso l'estero ed il Nord d'Italia conta poco.

"L'emigrazione - scrive ancora la Svimez - sembra essere l'unico canale di miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie".

Di Maio campano,Salvini lombardo, ambedue italiani, noi, onorati e orgogliosi di essere calabresi, pretendiamo gli stessi doveri e gli stessi diritti da italiani.

La Calabria che i repubblicani vogliono partecipa e propone e, soprattutto, non subisce, protestando timidamente ad accordi fatti, vedi accordo con la Cina sulla Via della Seta. Una Calabria che non sta a lamentarsi quando il governo annuncia la parata di un Consiglio dei Ministri in Calabria, dando invece risposte solo alla parte più ricca del paese, attivandosi a trovare un accordo per il porto di Trieste con la società cinese Cccc che interviene per potenziare i collegamenti con l'Europa dell'Est, o per quello di Genova, dove sono previsti progetti concordati per l'ampliamento dei moli, scordandosi il porto di Gioia Tauro, il porto hub più importante della nazione, possibile traino dell'economia calabrese.

La Calabria che i repubblicani vogliono, avrà infrastrutture materiali e immateriali al passo con i tempi.

La Calabria che i repubblicani vogliono, avrà una sanità degna di un paese civile, senza commissari ne ospedali da campo, proposti dal ministro della Salute, on. Giulia Grillo.

Il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione,deve essere uguale su tutto il territorio nazionale.

Servono uomini e donne nuove, con una guida che pensi molto alla Calabria e molto meno a interessi di parte.

I repubblicani, nel lavorare alla predisposizione di un programma e di proprie liste per la prossima competizione elettorale, si faranno parte attiva per avviare al più presto il cantiere per una larga partecipazione di tutte le forze politiche che hanno a cuore il futuro della Calabria, condividendo un progetto politico in vista del necessario e non più rinviabile rinnovo del Consiglio Regionale". Lo afferma il segretario regionale del Pri, Sergio Stancato.