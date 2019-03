Catanzaro, dal primo aprile sarà attivo anche per i cittadini il protocollo informatico comunale

Da lunedì 1 aprile sarà attivo anche per i cittadini il nuovo protocollo informatico centralizzato del Comune. Lo ha annunciato l'assessore agli affari generali, Danilo Russo, spiegando che "con quest'unico protocollo in entrata, valido per tutti i settori dell'apparato comunale escluso quello di Polizia locale, si ottengono due obiettivi: la razionalizzazione delle risorse umane e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini".

La centralizzazione del protocollo, "che è stata fortemente voluta dall'amministrazione Abramo", prevede due passaggi: il primo riguarda tutti i settori che operano all'interno di Palazzo De Nobili; il secondo, che verrà attuato fra una decina di giorni, i settori ubicati all'esterno della casa municipale.

"L'informatizzazione e la centralizzazione del protocollo ci consentirà di eliminare le file all'interno dei diversi settori", ha aggiunto Russo.

Da lunedì, dunque, saranno attivi quattro sportelli (con otto dipendenti impegnati da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13, lunedì e mercoledì anche dalle ore 15 alle 17 in base all'orario) situati nell'ufficio elettorale, al piano terra di Palazzo De Nobili.

I flussi dell'utenza verranno gestiti attraverso un'elimina-code suddiviso in cinque ambiti tematici: protocollo; ritiro atti; certificazioni/amministrazione comunale; ricerche storiche; rilascio tessere elettorali.