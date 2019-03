Catanzaro, verso la fiera di Seul: la Camera di Commercio incontra le aziende partecipanti

È entrata nel vivo l'organizzazione della missione all'estero promossa dalla Camera di Commercio di Catanzaro per partecipare alla fiera Food& Hotel che si terrà a Seul dal 21 al 24 maggio prossimi.

Già nei mesi scorsi, la CCIAA catanzarese, per il tramite dell'azienda speciale PromoCatanzaro presieduta da Francesco Chirillo, aveva diffuso un bando per la raccolta delle adesioni delle imprese locali. Raccolte le adesioni di cinque imprese, la Camera di Commercio ha concordato con l'ente promotore della fiera gli aspetti logistici e organizzativi che consentiranno alle aziende della provincia di Catanzaro di promuovere e far degustare alcuni tra i loro prodotti migliori.

Nella mattinata odierna si è quindi tenuto il primo incontro tra gli operatori economici e l'Ente camerale, una riunione organizzativa nel corso della quale sono stati affrontati tutti gli aspetti pratici della missione, dalle necessarie certificazioni all'allestimento degli spazi espositivi: «Ho visto interesse ed entusiasmo nelle aziende che prenderanno parte a questa iniziativa – ha spiegato Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro -. Ognuna di esse si presenterà a Seul con prodotti di grande qualità, per questo sono assolutamente fiducioso che questa fiera, che per numeri e caratteristiche degli operatori economici che richiama è molto importante, potrà avere un impatto più che positivo sulle prospettive di export che sono l'obiettivo delle iniziative di internazionalizzazione che stiamo sostenendo da più di un anno a questa parte».