Catanzaro, l’assessore Longo: “Al via lavori restyling al plesso scolastico Gaber”

Partiranno domani alcuni lavori di piccola manutenzione al Plesso scolastico Gaber dell'IC Mater Domini. Lo ha reso noto l'assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, che ha tenuto un sopralluogo all'interno dell'edificio verificando personalmente alcune criticità esistenti negli spazi frequentati quotidianamente da alunni e insegnanti. L'assessore era accompagnato dall'amministratore unico di Catanzaro Servizi, Vitaliano Marino, al fine di programmare di concerto gli interventi che saranno effettuati per ripristinare la sicurezza e il decoro degli ambienti. In particolare, le operazioni di "restyling" avranno ad oggetto la tinteggiatura dello spazio mensa, di alcune aule e dell'area adibita a palestra. Saranno, inoltre, sistemate le porte all'interno dell'edificio che risultano malfunzionanti. "I lavori previsti – ha detto l'assessore – consentiranno di restituire degli spazi confortevoli alla comunità scolastica del popoloso quartiere Mater Domini. L'amministrazione comunale, per quanto possibile, è sempre impegnata a garantire risposte concrete dal punto di vista dell'edilizia scolastica su tutto il territorio venendo incontro ai bisogni delle famiglie e degli operatori".

Dettagli Creato Lunedì, 25 Marzo 2019 15:15