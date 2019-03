Domani a partire dalle 9 al Grand Hotel Paradiso l'Undicesimo congresso regionale di Legacoop Calabria. Si elegge il nuovo presidente

Anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, prenderà parte ai lavori dell'Undicesimo congresso regionale di Legacoop Calabria che si celebrerà domani lunedì 25 marzo, a partire dalle 9 al Grand Hotel Paradiso, nel quartiere marinaro di Catanzaro. L'intervento del governatore è atteso in mattinata. Le procedure congressuali che si concluderanno con l'elezione del nuovo presidente, il successore della dimissionaria Angela Robbe che ha lasciato l'incarico dopo essere chiamata a rivestire il prestigioso ruolo di assessore regionale al Lavoro, saranno arricchite da due tavole rotonde dedicate al tema del lavoro, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo della cooperazione, delle istituzioni, del sindacato, in vista del quarantesimo congresso nazionale dedicato al tema "Rivoluzioni cooperative, imprese di persone che generano comunità e futuro". Le conclusioni del presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti.

Ricordiamo il programma. Dopo la registrazione dei delegati e degli invitati, alle 10 sono previsti i saluti del sindaco della città e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo e del presidente della Camera di Commercio, Daniele Rossi. Dopo la relazione del presidente reggente di Legacoop Calabria, Claudio Liotti, si apre la prima delle due tavole rotonde in programma, che saranno coordinate dal giornalista Antonio Cantisani. Alle 10.45 si parlerà di "Strumenti legislativi per le politiche attive del lavoro" alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro, Angela Robbe; del segretario regionale Cisl Calabria, Tonino Russo; del presidente reggente di Legacoop Calabria, Claudio Liotti; del presidente di AGCI Calabria, Gennaro Raso; di Franco Belmonte, direttore CIA Calabria; di Enrico Mazza, presidente Sezione servizi Unindustria Calabria; di Alessandro Viola, responsabile istruttoria e sviluppo cooperazione Finanza Impresa. La seconda tavola rotonda è in programma alle 11.45 sul tema "Impresa cooperativa, sviluppo economico e coesione sociale", e sarà animata da: Maria Teresa Fragomeni, assessore regionale alle Attività produttive e Cooperazione; Angelo Sposato, segretario Cgil Calabria; Lorenzo Sibio, vice presidente Legacoop Calabria; Francesco Rosa, segretario CNA Calabria; Camillo Nola, presidente Confcooperative Calabria; Aleardo Benuzzi, responsabile CRU Gruppo Unipol; Antonino Zumbo, presidente regionale Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. Al termine della seconda tavola rotonda è previsto l'intervento del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Alla ripresa dei lavori, dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate al presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti. La chiusura dei lavori è prevista per le 17, dopo gli adempimenti congressuali, l'approvazione del documento, l'elezione degli organismi e la nomina dei delegati al 40esimo congresso nazionale.