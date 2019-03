“Roadshow per l’internazionalizzazione", il 27 marzo tappa a Lamezia Terme (Cz)

La Regione Calabria è partner istituzionale della tappa "Roadshow per l'internazionalizzazione, Italia per le imprese - Con le pmi verso i mercati esteri", prevista Mercoledì 27 marzo presso il THotel di Feroleto Antico, supportando l'azione congiunta di tutti i soggetti, pubblici e privati, del Sistema Italia, a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese calabresi.

La tappa rientra nel piano della Cabina di regia per l'Italia internazionale, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un'iniziativa che oltre all'ICE-Agenzia, a Sace e a Simest, si avvale dell'intervento di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia e Alleanze delle Cooperative Italiane.

Nell'importante iniziativa, per la quale è prevista la partecipazione del presidente della Regione Mario Oliverio, per la prima volta saranno presentati strumenti nazionali e regionali per le imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri.

La finalità di tutti i soggetti coinvolti è quella di presentare alle imprese calabresi le opportunità di puntare sui mercati esteri riuscendo a individuare i settori più fertili.

Dopo una sessione plenaria, con l'intervento di esperti nel settore dell'internazionalizzazione che illustreranno opportunità e strumenti per accedere ai mercati esteri, gli imprenditori potranno incontrare gli specialisti di settore per la messa a punto di piani di internazionalizzazione.