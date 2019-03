Annullato scioglimento Lamezia, Mascaro: “Governo si appella al Consiglio di Stato, non ci arrenderemo”

Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, reintegrato dopo che il Tar del Lazio ha annullato lo scioglimento dell'ente per condizionamenti della criminalita' organizzata, ha reso noto, con un post sul suo profilo facebook, che gli e' stato notificato l'appello proposto dal Governo al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, "con richiesta addirittura - commenta Mascaro - di sospensiva inaudita altera parte". "L'appello non contesta, pero' - sostiene il sindaco di Lamezia - la legittimita' di un solo atto amministrativo. Difenderemo Lamezia in ogni sede e mai ci arrenderemo ad abusi, soprusi ed ingiustizie a danno della nostra Comunita', qualunque sia il prezzo che dovremo in ipotesi pagare. Viva Lamezia, difendiamo Lamezia".

Dettagli Creato Venerdì, 22 Marzo 2019 20:51