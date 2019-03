"Questa mattina, insieme ai tecnici comunali, ho effettuato un nuovo sopralluogo a Fronti per verificare ulteriormente gli interventi da effettuare su decoro urbano, illuminazione pubblica e sicurezza stradale". E' quanto afferma il consigliere comunale di Lamezia Terme Vincenzo Cutrì, che aggiunge: "Nella mia veste di consigliere comunale e, quindi, non di rappresentante dell'esecutivo, ho sollecitato ripetutamente - continua Cutrì - tutti le operazioni necessarie per migliorare la vivibilità del quartiere". "Già nella giornata odierna – precisa il consigliere comunale – sono stati effettuati interventi di ripristino del decoro urbano con la pulizia delle strade. Quelli riguardanti il parco giochi sono stati compiuti pochi giorni fa. Per ciò che concerne l'illuminazione pubblica, tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo saranno sostituiti circa 15 lampioni pericolanti rendendo un doveroso servizio alla collettività". "Inoltre, ho sollecitato – sottolinea il consigliere Cutrì - interventi sulla strada provinciale, priva di segnaletica, interloquendo con rappresentanti dell'ente intermedio, e, mi auguro, che a breve anche questo problema venga risolto. La sicurezza stradale è un'esigenza di primaria importanza e non può essere messa in secondo piano nell'agenda di un'amministrazione attenta e responsabile".

"Interpreto la politica come spirito di servizio – conclude Cutrì – e non mi tirerò mai indietro di fronte alle richieste legittime della comunità che rappresento. Sarà sempre questo il mio modo di operare indipendentemente dalla collocazione politica, sia all'interno della maggioranza che all'opposizione. E' questa la direttrice che ho sempre seguito e lo spirito che animerà la mia azione politica fino a quando avrò l'onore di rimanere tra i banchi della massima assise cittadina".