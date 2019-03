Incendio in cantiere metro a Catanzaro, la solidarietà alla ditta costruttrice di Feneal Uil e Fillea Cgil

Le Segreterie regionali e territoriali di Feneal Uil e Fillea Cgil esprimono "solidarietà e vicinanza alla ditta aggiudicataria dell'appalto per i lavori della Metropolitana di Catanzaro dopo il vasto incendio divampato nelle primissime ore della giornata di ieri, che ha interessato il tratto di cantiere situato in prossimità del quartiere Aranceto, zona sud della Città Capoluogo. Il nostro impegno, nelle scorse settimane, grazie alla mobilitazione dei lavoratori del cantiere, ha sensibilizzato la convocazione di un primo incontro avvenuto in Prefettura. E' necessario, adesso più che mai, che l'attenzione su questa importante e strategica opera rimanga altissima, con un più stretto intervento delle istituzioni atto a garantire che l'iter dei lavori proceda in sicurezza e senza ulteriori rallentamenti".

Dettagli Creato Giovedì, 21 Marzo 2019 17:12