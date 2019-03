Una giornata al dipartimento di fisica di due liceali catanzaresi e il Centro Europeo di Ricerca Nucleare

Il Liceo Classico "P. Galluppi" di Catanzaro con gli studenti Emmanuele Ciambrone e Antonio Scarpino, coordinati dalla Prof. Pingitore, hanno partecipato, mercoledì 20 marzo, al Physics MasterClasses 2019 presso il Dipartimento di Fisica dell' Universitá di Cosenza in collegamento con il CERN di Ginevra attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dopo la registrazione ai lavori e il messaggio di benvenuto la Presenter, la dott.ssa Evelin Meoni, ha svolto la lezione su "Introduzione alla fisica delle particelle elementari". La seconda relazione è stata svolta dalla Prof. Laura La Rotonda su "I rivelatori di particelle"mentre la Prof. Marcella Capua ha relazionato, in due parti, per la "Preparazione all'analisi dei dati: identificazione delle particelle". In tarda mattinata in video collegamento il dott. Francesco La Ruffa ha illustrato la vita di un ricercatore universitario calabrese a Ginevra al Centro Europeo di Ricerca Nucleare. Nel tardo pomeriggio nel laboratorio informatico i giovani convegnisti hanno analizzato e discusso i dati in Videocollegamento (in lingua inglese) con il CERN e con gli Istituti di Brookhaven (USA) nella Contea di Suffolk, nello stato di New York situata nell'isola di Long Island, Dresda capitale dello stato tedesco della Sassonia in Germania nonché Genova e Roma Tre. I relatori si sono, poi, intrattenuti con i giovani convegnisti e gli hanno dato appuntamento per i prossimi eventi che l'UNICAL dipartimento di Fisica ha in programma di realizzare. Al termine dei lavori ai ragazzi, entusiasti per l'esperienza vissuta, è stato consegnato un attestato rilasciato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

