Catanzaro, progetto sulla nuova mobilità nel centro storico: ok giunta comunale a varianti

L'approvazione di due varianti al progetto sulla nuova mobilità nel centro storico è stata al centro dei lavori della giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo, assistito dalla segretaria Vincenzina Sica. Recependo le indicazioni esposte in conferenza dei Capigruppo, l'esecutivo, su proposta del settore Polizia municipale, diretto dal comandante Giuseppe Antonio Salerno, ha dato il via libera alle varianti per i nuovi flussi di circolazione previsti su Corso Mazzini - con l'istituzione del senso unico con direzione di marcia nord-sud da Piazza Le Pera a Bellavista-Porta di mare - e via Carlo V dove resterà l'attuale senso di marcia Piazza Matteotti-Porta di mare.

Su proposta del settore Patrimonio, diretto da Andrea Adelchi Ottaviano, ascoltata la relazione dell'assessore Ivan Cardamone, è stato dato l'ok alla revoca della delibera di giunta di assegnazione temporanea alla Catanzaro Servizi del piano terreno del parcheggio Politeama in viale dei Normanni. Varata anche la modifica della delibera relativa alla concessione di un'area comunale, all'interno dello stesso parcheggio, per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT alla E-Distribuzione.

Su proposte del settore politiche sociali, diretto da Saverio Molica, illustrate dall'assessore Lea Concolino, è stato concesso il patrocinio gratuito alla Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie del 21 marzo e approvata l'adesione al progetto sperimentale "Catanzaro amica delle persone con demenza" proposto dalla Ra.Gi onlus. Infine, su proposta del settore avvocatura, diretto da Saverio Molica, sono state varate cinque delibere relative a contenzioso.