Catanzaro, il 5 aprile un convegno sul futuro dell’area di Giovino

Si terrà venerdì 5 aprile, alle ore 17, all'hotel Perla del Porto, il grande convegno su Giovino voluto dal sindaco Sergio Abramo. "Il destino dell'area verrà discusso, condiviso e concertato con tutti i cittadini e le parti sociali che vorranno contribuire: ogni decisione sarà presa col più ampio consenso possibile", ha affermato il sindaco.

Come annunciato, al convegno verranno invitati tutti i consiglieri comunali, i consiglieri regionali e i parlamentari espressione della città capoluogo, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, le parti sociali e i rappresentanti dei partiti politici, ma potranno partecipare anche i cittadini catanzaresi.

"Questo incontro sarà un vero e proprio momento di approfondimento, ma servirà soprattutto da strumento di chiarezza e trasparenza per spazzare via, una volta per tutte, ogni minimo dubbio su ciò che si vorrà e potrà fare nell'area di Giovino e Bellino", ha aggiunto Abramo.

"Il coinvolgimento e l'ascolto di tutte le parti sociali è il modo migliore per cancellare le polemiche, anche strumentali, che si sono seguite nelle ultime settimane. Una cosa è certa – ha sottolineato il sindaco – a Giovino e Bellino non c'è e non ci sarà mai spazio per cementificazioni e lottizzazioni di alcun genere".

Dettagli Creato Mercoledì, 20 Marzo 2019 17:18