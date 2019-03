Incidente stradale su A2, muore uomo investito da camion

Per un incidente avvenuto lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo al km 317,00 nel comune di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, il traffico è momentaneamente bloccato in direzione Fisciano .

Per cause in corso di accertamento, un uomo è stato investito da un camion che proseguiva sempre in direzione Fisciano.

La persona deceduta, secondo quanto e' emerso dai primi accertamenti, nel momento in cui e' stata investita era ferma con la propria vettura in una piazzuola di sosta. Nell'impatto l'uomo ha perso la vita.

Sul posto è presente il personale Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, gli accertamenti del caso e per ripristinare la normale circolazione nel piu' breve tempo possibile.

Al momento il traffico veicolare in direzione Fisciano viene deviato all'uscita obbligatoria di Lamezia Terme con rientro allo svincolo di Falerna percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore.

