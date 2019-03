Catanzaro, insulti a consigliere Costanzo: la solidarietà di Abramo, Polimeni e tutti i gruppi consiliari

Il sindaco Sergio Abramo, a nome di tutta la giunta, il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, e tutti i gruppi consiliari rappresentati in aula, Forza Italia, Catanzaro da Vivere, Catanzaro con Abramo, Obiettivo Comune, Officine del Sud, Udc, Fare per Catanzaro, Cambiavento, Socialisti e democratici, Pd, Catanzaro in rete e il gruppo misto, hanno manifestato solidarietà alla consigliera comunale Manuela Costanzo, che ha subito alcuni pesanti insulti sui social network.

"Certi commenti apparsi in coda a un comunicato pubblicato dalla consigliera Manuela Costanzo, alla quale va la nostra più completa solidarietà e vicinanza, non possono essere accettati in nessuna maniera. Il diritto di critica è qualcosa di indiscutibile, ma quando si va oltre, e si utilizzano termini denigratori, insulti che ledono la dignità della persona, deve essere ribadita una condanna ferma e netta. Lo facciamo noi adesso. Siamo sicuri che Manuela, amministratrice combattiva e instancabile, continuerà a svolgere il suo ruolo in maniera puntuale e precisa, senza farsi frenare da niente e nessuno".