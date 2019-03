"Risveglio Ideale" aderisce alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno” del 21 marzo a Catanzaro

L'Associazione "Risveglio Ideale", presieduta dall'on. Angela Napoli, aderisce e parteciperà alla "Giornata della Memoria e dell'Impegno", indetta dall'Associazione "Libera" in ricordo di tutte le vittime innocenti della mafia, che, a livello regionale quest'anno si svolgerà a Catanzaro il prossimo 21 marzo.

Anche l'Associazione "vuole essere d'aiuto affinchè il sacrificio di coloro che sono morti per mano delle mafie non sia inutile ed i loro nomi non cadano nell'oblio".

