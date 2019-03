“Phenomena Conference 2019”: presentato l’ultimo lavoro della lametina Amato

Nell'occasione del "Phenomenaconference2019" che si svolge a Napoli dal 15 al 17 marzo, la Dott.ssaMariannina Amato , psicoterapeuta , ha presentato venerdì 15 , il suo ultimo lavoro scientifico, il libro "3d therapy - la materializzazione dell'emozione" pubblicato da "Grafichèditore" di Lamezia Terme.

Ormai è diventato un importanteappuntamento scientifico, ha dichiarato la Dott.ssa Amato, e conferma, la capacità diquesto eventodi promuovere la realtà scientifica e culturale de Mezzogiorno nei circuiti nazionali ed internazionali attraverso esperienze e testimonianze rivolte innanzitutto ai giovani.

Nata nel 2006, la Settimana Internazionale della Ricerca, giunta ormai alla 13° edizione, fin dall'inizio, ha avuto come finalità il dialogo tra discipline diverse sui temi più avanzati della ricerca scientifica e dell'innovazione culturale ed ha visto coinvolte, anche nelle precedenti edizioni, numerose Università italiane e partner internazionali consolidati.

Tra questi, alcune prestigiose università straniere quali Harvard University e la Sorbonne, senza dimenticare l'University of the Arts of London e la UnitedArab Emirates University.

"E' stata una grande soddisfazione- ha dichiarato la Amato – sottoporre ad un pubblico altamentequalificato, per la maggior parte ricercatori, docenti universitari e scienziati, provenienti da tutto il mondo i risultati di un percorso di lavoro che ormai mi coinvolge da oltre tre anni, nei quali ho sviluppato questa nuova metodologia terapeutica.

Dopodiversi riconoscimenti, a livello nazionale , ed europeo, l'aver ottenuto lo scorso anno il 1° premio per i risultati scientifici ottenuti, mi ha confermato la bontà dei miei studi, e quest'anno ho avuto una ulteriore conferma, poiché il mio libro è stato l'unico ad aver avuto l'autorizzazione ad essere presentato, come risultanza di sperimentazione scientifica.

Ho voluto , con questo mio lavoro, dare uno strumento operativo concreto, corredato da una congrua casisticaaffinché gli operatori del settore possano utilizzare in modo utile la "3D THERAPY© ".