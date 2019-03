Follia su bus a Lamezia Terme (Cz), aggressione razziale nei confronti di un senegalese: 24enne segnalato alla Procura

Hanno rivolto insulti a sfondo razziale ad un cittadino senegalese di 26 anni ed uno lo ha anche aggredito. Adesso i due sono stati identificati dagli agenti del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia di Stato ed uno dei due segnalato alla Procura per lesioni personali con l'aggravante della finalita' di discriminazione razziale. Il fatto e' accaduto martedi' scorso su un bus di linea a Lamezia. L'uomo e' stato avvicinato da due individui che lo hanno aggredito fisicamente e verbalmente e che sono fuggiti quando si sono resi conto che la vittima aveva chiamato il 113. L'uomo e' stato soccorso dai medici del 118 e giudicato guaribile in 7 giorni.

Questi ha, poi, sporto denuncia alla polizia. Gli agenti sono poi risaliti ai due soggetti, rintracciandoli su un autobus per recarsi al Sert dell'ospedale. Si tratta di due lametini, entrambi pregiudicati, di 24 e 43 anni. Dalle indagini, solo a carico del 24enne, C.G., sono emersi indizi di colpevolezza per l'aggressione e per questo e' stato segnalato.