Catanzaro, interruzione idrica in zona stadio e in via Schipani

Per un'improvvisa rottura di un tratto di condotta idrica comunale, è stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nel rione Stadio e in via Schipani.

Lo ha reso noto l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i lavori di riparazione sono già cominciati e che i disagi dovrebbero protrarsi fino alla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Marzo 2019 09:06