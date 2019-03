Catanzaro, Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione 2019-2020

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha approvato il bilancio finanziario di previsione 2019-2021 e tutte le altre delibere collegate. Le pratiche, passate a maggioranza, sono state relazionate dal sindaco Sergio Abramo.

In apertura di seduta, il presidente Polimeni ha ringraziato il settore servizi finanziari, diretto da Pasquale Costantino, e i Revisori dei Conti, presenti in aula.

A monopolizzare il dibattito, dopo l'accorpamento delle prime due pratiche, relative alla conferma delle aliquote su Imu e Tasi, è stata la questione di Giovino, sulla quale sono intervenuti i consiglieri Sergio Costanzo, Celia, Battaglia, il sindaco Abramo, i consiglieri Riccio, Fiorita, Pisano, Ciconte, Merante, Guerriero, Bosco, Levato, Manuela Costanzo, Filippo Mancuso, Gallo, il vicesindaco Cardamone e il consigliere Costa.

In sede di votazione, le due delibere sono state approvate rispettivamente con 20 voti favorevoli e sei contrari (la conferma delle aliquote e detrazioni Imu), e 22 voti favorevoli e cinque contrari (aliquote Tasi).

L'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2019 ha ricevuto 21 sì e cinque no dopo gli interventi dei consiglieri Guerriero, Sergio Costanzo, Merante, Levato, Riccio, Ursino e del sindaco Abramo.

"Avere i conti in ordine è un aspetto che non si può sottovalutare: il Comune non rischia il default a differenza di tanti altri municipi sia in Calabria che in Italia", ha sottolineato il primo cittadino ringraziando il settore servizi finanziari e i Revisori. "Catanzaro è un esempio di buona amministrazione e lo stato di salute delle casse comunali ci consentirà, nei prossimi anni, di preservare la continuità e la qualità dei servizi in favore della collettività. Questo risultato mi sento di condividerlo con tutto il Consiglio comunale e la giunta", ha concluso Abramo.

Il Documento unico di programmazione (Dup) 2019-2021 ha ricevuto 18 voti a favore, quattro contrari e un astenuto. Il bilancio di previsione 2019-2021 è passato con 17 sì, quattro contrari e un astenuto.