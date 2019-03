Il 21 Marzo lo Spid Day della Camera di Commercio di Catanzaro

Dopo il successo del primo evento organizzato lo scorso 28 novembre, torna lo Spid Day della Camera di Commercio di Catanzaro, una giornata dedicata alla promozione dell'identità digitale che si terrà il prossimo 21 marzo, dalle ore 09.30 alle 17.00, in Piazza Grimaldi a Catanzaro (davanti la sede camerale su Corso Mazzini).

Nel corso dell'intera giornata il personale della Camera di Commercio di Catanzaro e dell'Azienda Speciale Promocatanzaro sarà a disposizione degli utenti per illustrare nel dettaglio le potenzialità dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Per promuoverne la diffusione sarà rilasciata gratuitamente a tutti gli utenti che ne faranno richiesta anche la firma digitale (CNS), lo strumento grazie al quale cittadini, professionisti e imprese possono firmare i documenti elettronici donando a questi ultimi un valore legale.

"La Camera di Commercio di Catanzaro guarda con sempre maggior interesse e partecipazione all'evoluzione dei servizi digitali – ha spiegato il presidente della CCIAA del Capoluogo, Daniele Rossi – La promozione dell'identità digitale e della firma digitale è un impegno che abbiamo deciso di portare avanti mettendo in campo ogni iniziativa possibile per sensibilizzare cittadini, professionisti e imprese all'utilizzo di questi nuovi ed importanti strumenti. Non solo: perché insieme alla promozione dei servizi digitali abbiamo la mission di formare ed informare sulle potenzialità della 'burocrazia' digitale e lo faremo illustrando i servizi agli utenti e rispondendo alle loro domande e chiarendo i loro dubbi".