Incendio lambisce coop "Nido di seta", la solidarietà del gruppo "Pensiero Libero" di Caraffa di Catanzaro

"Siamo vicini ed esprimiamo piena solidarietà ai Ragazzi della "cooperativa Nido di Seta" con sede nella vicina San Floro (CZ), rispetto al grave avvenimento di Ieri.

Nonostante non vi sia alcuna conoscenza diretta, ci siamo sentiti, come gruppo Consiliare "Pensiero Libero" del vicino Comune - Caraffa di Catanzaro - per il tramite del Nostro consigliere comunale Luigi Ciambrone - di esprimere vicinanza, ma soprattutto profondo rammarico per l'accaduto".

"Siamo convinti che, la produzione tessile "Nido di Seta" rispecchia ancora l'antica tradizione artigiana.

Che sia ancora possibile realizzare nuovi modelli di crescita del territorio, partendo dalle tradizioni e dai suoi valori, ripensando ad una diversa concezione di vita e di lavoro, in cui venga dato più spazio alle "semplici cose", al contatto diretto con la natura e alla valorizzazione delle risorse locali.

Nulla è più forte della volontà!

Vi siamo vicini Ragazzi, continuate su questa strada".