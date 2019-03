"Accolgo favorevolmente il sopralluogo effettuato al parco di Savutano dal presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo". E' quanto afferma il consigliere comunale di Lamezia Terme Vincenzo Cutrì.

"Nel corso dell'incontro, al quale ho ritenuto doveroso partecipare, si è manifestata palese - aggiunge Cutrì - la volontà dell'ente intermedio di procedere alla conclusione dei lavori. Lo stesso presidente Abramo, infatti, ha assunto l'impegno ed espresso la necessità di reperire nuovi fondi per completare l'infrastruttura allo scopo di presentarla adeguata e accogliente".

"Mi auguro, però, che, a breve, vengano comunicati - prosegue Vincenzo Cutrì - i tempi necessari per il completamento del parco e si proceda rapidamente all'ultimazione dei lavori. Sarebbe, infatti, inammissibile tediare ulteriormente i cittadini con lunghe attese, tenendo conto di ciò che hanno dovuto sopportare in questi anni".

"Più volte, infatti, ho ritenuto opportuno intervenire – conclude il consigliere comunale - sul parco della biodiversità di Lamezia, constatando la fase di stallo dei lavori ed il mancato rispetto delle diverse scadenze prospettate sulla conclusione dell'opera. Oggi spero si apra definitivamente una pagina di buona politica e si rimedi ai danni arrecati in questi anni all'intera comunità lametina. L'unico modo per farlo è quello di stringere i tempi e realizzare l'infrastruttura nel più breve tempo possibile. Sergio Abramo, insediato da poco più di tre mesi alla guida della Provincia di Catanzaro, riuscirà in questo obiettivo".