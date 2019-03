Catanzaro, verde pubblico: programmazione attività dei prossimi mesi coordinata da assessore Cavallaro

L'assessore all'ambiente, Domenico Cavallaro, ha presieduto una serie di riunioni finalizzata a stilare la programmazione su diserbo e decespugliamento del verde pubblico nei prossimi mesi. L'attività di pianificazione ha coinvolto, oltre ai tecnici del settore igiene ambientale, i rappresentanti di Verdidea e Sieco.

"Sulla base dei vincoli e delle norme previste dai rispettivi capitolati d'appalto, il crono-programma non solo è il punto di riferimento per le due imprese", ha detto Cavallaro, "ma è anche uno strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini che così possono sapere quali sono, gli interventi in corso e cosa si sta facendo in questo momento sul fronte del verde".

SCUOLE Gli interventi di pulizia, diserbo e decespugliamento nei cortili e nelle aree verdi delle scuole di competenza comunale sono cominciati in questa settimana; proseguiranno per tutto il mese di marzo e in gran parte di quello di aprile. Il termine delle operazioni è fissato entro il 25 aprile. Ad agosto, poi, quindi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, verrà eseguita la seconda tranche annuale.

GRANDI AREE VERDI Pulizia, diserbo e decespugliamento saranno effettuati fra aprile e maggio: le zone di ampia portata interessate da questo tipo di operazioni sono, ad esempio, quelle di Corvo, Aranceto, Pistoia e via Fares.

PARCHI E VILLE Interventi previsti una volta al mese in ognuno dei parchi e delle ville comunali, come per esempio quello intitolato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella zona centro-nord della città.

LUNGOMARE nel periodo estivo il taglio dell'erba viene eseguito due volte al mese. Per ciò che riguarda il sistema di irrigazione del lungomare Pugliese, sarà cura del settore gestione del territorio garantire la dovuta manutenzione straordinaria, per come già comunicato dal settore igiene ambientale.

POTATURE Sono in corso, sia sul lungomare che in altre zone della città, le potature sugli alberi (come i sempreverde) che hanno necessità vengano eseguite entro marzo. A seguire verranno estese alle altre piante (come le palme) che non devono osservare scadenze fisse.

PROCESSIONARIA È iniziata l'azione di posizionamento delle trappole; in un secondo momento si procederà con la rimozione dei bozzoli.

ALBERI PERICOLOSI Partirà a breve, dopo che Verdidea predisporrà la priorità di intervento in base alla pericolosità, il taglio degli alberi a rischio caduta.