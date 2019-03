Doppia preferenza di genere, Art.1-Mdp: “Ha ragione Bova, vergognoso il rinvio sulla votazione”

"Dopo il Consiglio Regionale di ieri sera e il rinvio vergognoso del punto sulla doppia preferenza di genere, niente piu sarà come prima". Lo scrive, in una nota, la federazione di Catanzaro di Art.1-Mdp di Catanzaro che riporta una parte del un post condiviso su fb dal consigliere regionale Arturo Bova (rappresentante in consiglio regionale per Art1 / Mdp): "Questo Governo regionale crediamo ormai, non remi più nella nostra medesima direzione. Sarebbe potuta essere una giornata da incorniciare dopo l'approvazione della legge sull'integrazione delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro, invece abbiamo assistito ad uno scenario indegno ed indecoroso della Politica Regionale. Ci saremmo aspettati dalle testate giornalistiche, ma anche delle tante associazioni presenti ieri nell'aula del Consiglio Regionale, una giusta e netta distinzione tra ignavi, coltivatori di interessi personali e chi si è battuto strenuamente affinché un principio di civiltà si affermasse anche in Calabria".

"È per questo motivo che come Federazione di Art1 Mdp (Catanzaro) rimarchiamo con forza la posizione del consigliere Regionale Arturo Bova, il quale non solo ha utilizzato parole sferzanti verso questo modus operandi e verso la maggioranza, ma è stato l'unico che, quando si è intuita la mancanza di volontà da parte del consiglio di approvare la proposta, si é alzato ed ha abbandonato l'aula in segno evidente di disapprovazione. Essere di sinistra é, innanzitutto, un modo di vivere, di pensare, di comportarsi: un valore insomma, siamo e saremo sempre a favore dei "diritti" e della "parità", e non lasceremo a nessuno la possibilità o il diritto di fare "di tutta l'erba un fascio".