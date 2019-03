Catanzaro, deserta prima convocazione del Consiglio comunale: si torna in aula il 14 marzo

È andata deserta, per mancanza del numero legale, la prima convocazione del Consiglio comunale. All'appello del presidente Marco Polimeni hanno risposto sette consiglieri. Di conseguenza si tornerà in aula giovedì 14 marzo, alle ore 10, per la seconda chiamata, con i seguenti punti inseriti all'ordine del giorno:

1. conferma aliquote e detrazioni imposta municipale propria (Imu) anno 2019.

1. conferma aliquote tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2019.

2. approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019.

3. documento unico di programmazione (Dup) — periodo 2019/2021. discussione e conseguente deliberazione ( art. 170, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000).

4. approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (artr. 151 — 174 del d. lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 d. lgs. n. 118/2011).

–banner--