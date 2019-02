Furto in farmacia Battaglia a Catanzaro: presidente Ordine incontra sindaco Abramo

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ed il vicesindaco, Ivan Cardamone, hanno incontrato il presidente provinciale dell'Ordine dei farmacisti, Vitaliano Corapi. La riunione e' stata sollecitata dallo stesso Ordine alla presenza della titolare della farmacia Battaglia, oggetto la scorsa notte di un secondo tentativo di furto dopo quello subito nei mesi scorsi. "Il sindaco Abramo ed il vicesindaco Cardamone - secondo quanto e' detto in una nota dell'ufficio stampa del Comune - hanno espresso alla dottoressa Battaglia la solidarieta' dell'intera Amministrazione e sottolineato i passi avanti compiuti per il potenziamento della videosorveglianza". "I lavori per l'installazione di 150 nuovi dispositivi fra telecamere e lettori di targa - hanno detto Abramo e Cardamone - ci consentiranno di avere presto a disposizione un altro indispensabile strumento di supporto alle forze dell'ordine. I primi lavori d'installazione verranno effettuati nella zona sud, che e' quella piu' a rischio". Ascoltando le preoccupazioni del presidente Corapi per quanto riguarda la sicurezza, Abramo e Cardamone hanno anche ricordato come "il Capo della Polizia, il prefetto Gabrielli, abbia di recente assicurato che a Catanzaro e' previsto un rafforzamento della pianta organica della Questura con un centinaio di unita' circa. Potenziamento che avra' un effetto positivo sul controllo del territorio e aumentera' l'efficacia dell'azione di contrasto di ogni forma di criminalita' che ha gia' ottenuto ottimi risultati". Il sindaco e il vicesindaco hanno infine ribadito che "l'attenzione dell'Amministrazione restera' massima e che verra' aumentato il raccordo con le forze dell'ordine proprio sul fronte della videosorveglianza. Non e' stata esclusa la valutazione di ulteriori ipotesi di lavoro finalizzate ad aumentare il supporto tecnologico in favore delle autorita' di pubblica sicurezza". Sul tentativo di furto ai danni della farmacia Battaglia Federfama Catanzaro si dice "molto allarmata per la deriva criminale nei confronti delle farmacie in tutta la provincia. Proprio alla luce dei recenti fatti chiediamo al Prefetto di Catanzaro la disponibilita' ad un incontro con l'obiettivo di individuare insieme possibili strategie da intraprendere per contrastare questi eventi estremamente preoccupanti. Particolare allerta viene registrata dai farmacisti nei quartieri periferici della citta' e nei paesi dove, oltretutto, molto spesso la farmacia e' l'unico e fondamentale presidio sanitario sul territorio, quindi punto di riferimento per l'intera comunita'. L'obiettivo e' quello di affrontare insieme la drammatica realta' e se possibile, attivare strategie in stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Tra le politiche in atto la convenzione gia' in essere con la Prefettura di Catanzaro, l'ulteriore installazione di apparecchiature di controllo antirapina e di video sorveglianza per le farmacie".

Dettagli Creato Sabato, 02 Febbraio 2019 19:42