Le congratulazioni di Polimeni e Sculco alle gelaterie catanzaresi riconosciute a livello nazionale nella guida Gambero Rosso e al Sigep

"Le eccellenze catanzaresi nel settore enogastronomico si sono ritagliate uno spazio importante all'interno della terza edizione della guida "Gelaterie d'Italia" del Gambero Rosso. "Amedeo" e "Marrons Glacés" sono presenti, infatti, tra le oltre 400 schede delle migliori gelaterie italiane a conferma della qualità riconosciuta dalle attività del nostro territorio in un comparto che fattura oltre due miliardi di euro a livello nazionale. Le realtà del Capoluogo, quindi, recitano un ruolo da protagonista nel più ampio settore della ristorazione, come dimostrano anche il primo premio vinto dal Caffè Foyer di Massimo Esposito nella categoria granite al Sigep, Fiera internazionale del gelato di Rimini, e i numerosi riconoscimenti conseguiti dai professionisti catanzaresi in questo campo. Risultati che confermano la capacità di distinguersi nella ricerca nella produzione di gusti originali e gastronomici e nella selezione delle migliori materie prime. Rivolgiamo, dunque, i nostri più sinceri complimenti per i bei riconoscimenti che rappresentano una conferma, nonché uno stimolo a crescere ancora di più e a migliorare la propria offerta". Lo affermano in una nota il Presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni e dell'Assessore alle attività produttive, Alessio Sculco.

Dettagli Creato Sabato, 02 Febbraio 2019 12:32