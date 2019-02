"Il Tar Lazio ha riconosciuto le ragioni difensive del Comune di Catanzaro sull'istituzione della direzione interregionale Calabria-Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lungi da commenti trionfalistici su una vicenda ancora in itinere, mi sembra doveroso ribadire che l'amministrazione comunale ha fatto e continuerà a fare la sua parte dal punto di vista politico, giuridico e amministrativo per difendere il ruolo e le funzioni del Capoluogo di regione. Con grande senso di responsabilità, nelle scorse settimane ci eravamo limitati a dire che le sentenze si commentano solo a provvedimento notificato. Evidentemente il sindaco di Reggio Falcomatà, che si era prodigato in avventate fughe in avanti con proclami di vittoria sulla stampa, dovrà ora chiedere scusa e riconoscere che una più corretta condotta istituzionale avrebbe evitato anche di alimentare inutili e sterili polemiche campanilistiche. Ma tant'è, la pronuncia dei giudici ha riconosciuto il ruolo centrale, sia a livello logistico che funzionale, di Catanzaro sancendo un principio che sicuramente potrà rappresentare una bussola per le future puntate giudiziarie. Nel frattempo, guardando in casa nostra, speriamo che quella parte dell'opposizione che era stata capace di parlare di inerzia dell'amministrazione Abramo su questa vicenda, possa ricredersi e magari concordare sul fatto che su battaglie di questo genere non devono esistere contrapposizioni politiche. Il sindaco ha dato mandato all'ufficio legale di impugnare anche il più recente regolamento con cui l'Agenzia della Dogane, a dispetto del precedente dispositivo, ha previsto un'articolazione territoriale della direzione a danno del Capoluogo. A questa amministrazione non si può imputare di essere rimasta con le mani in mano, piuttosto, tranne sporadiche eccezioni, dove sono i sindacati e quei parlamentari catanzaresi che siedono tra le file della maggioranza di Governo e non hanno mosso un dito per difendere il Capoluogo? Gli appelli del sindaco finora sono stati vani, bisogna che i cittadini che li hanno eletti se ne rendano conto. Nel frattempo, andiamo avanti, 1-0 palla al centro". Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Pisano (Officine del Sud).

Dettagli Creato Sabato, 02 Febbraio 2019 12:26