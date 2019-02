Catanzaro, Cardamone: “Il 10 e il 17 febbraio ‘Urban trekking in love’ nel cuore del centro storico”

Scoprire gli angoli più suggestivi della città tra sport e cultura. "Urban Trekking in Love - Saverio Marincola e Rachele De Nobili, tra storia e leggenda" è il doppio appuntamento promosso dalla Cooperativa Artemide nella settimana di San Valentino. nei giorni 10 e 17 febbraio, con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Catanzaro. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ripercorrere le orme dei due celebri personaggi catanzaresi attraverso un'escursione sportiva, guidata e tematizzata. Si inizierà al chiaro di luna con il ritrovo alle ore 16.30 al Cavatore per proseguire lungo diversi punti di interesse - Largo Prigioni, Chiesa del Monte dei Morti, Palazzo Marincola, Scesa Gradoni – fino all'arrivo previsto alle 19.30 a Palazzo de Nobili. Un itinerario di circa 2 chilometri e mezzo che, lungo le soste, sarà arricchito da alcuni momenti teatrali in abiti d'epoca a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro, dedicati alla storia d'amore tormentata di Rachele e Saverio, e dalla performance della scuola di ballo Free Dance Catanzaro nel chiostro di Palazzo de Nobili. "Dopo il successo dei precedenti appuntamenti natalizi con il trekking tra le vie della città – ha commentato l'assessore alla Cultura, Ivan Cardamone – l'amministrazione ha voluto patrocinare anche questo nuovo evento che offrirà l'occasione di scoprire, con occhi diversi, le bellezze del centro storico. Ringrazio in particolare i giovani organizzatori della cooperativa Artemide, presieduta da Giuseppe Daniele, e il Gruppo storico guidato da Mario Mauro per l'impegno e la passione che animano questa originale iniziativa, certo di una partecipazione attiva da parte dei catanzaresi".

Dettagli Creato Sabato, 02 Febbraio 2019 12:22