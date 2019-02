Notte di incendi nella zona sud di Catanzaro: date alle fiamme diverse auto

Incendi e intimidazioni nella zona sud di Catanzaro nella notte appena trascorsa. Sono due gli episodi che si sono registrati a poche ore di distanza l'uno dall'altro e che hanno provocato il danneggiamento di diverse automobili.

Il primo episodio: ore 1.20, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale e distaccamento di Sellia Marina sono intervenute in via Stretto Antico per domare un incendio.

Interessata dal rogo una Fiat 500, andata completamente distrutta, parcheggiata in un cortile tra le palazzine popolari in prossimita' di una carrozzeria. Le fiamme hanno danneggiato anche due vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Altri atti vandalici che si sono verificati su alcune autovetture fanno propendere per l'ipotesi dolosa degli incendi.

Situazione molto simile, due ore piu' tardi, in viale Isonzo, sempre nella zona sud di Catanzaro. Interessate dalle fiamme due autovetture parcheggiate a distanza di circa 50 metri l'una dall'altra. Danneggiate altre auto in sosta e le tapparelle delle abitazioni al primo piano di una palazzina. Anche qui l'ipotesi di incendi di matrice dolosa sembra quella più accreditata.