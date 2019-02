Catanzaro, via libera al piano triennale per la prevenzione della corruzione

La giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

La delibera, predisposta dal segretario generale Vincenzina Sica, responsabile della prevenzione della corruzione al Comune, recepisce le ultime linee guida varate dall'Anac e si riferisce all'aggiornamento relativo all'annualità in corso.

"Continuiamo a mantenerci in linea con gli indirizzi dell'Autorità nazionale diretta da Cantone", ha affermato il sindaco al termine della riunione dell'esecutivo, "in questo modo il Comune si è uniformato, entro i termini previsti dalla legge, alle più recenti direttive in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione".

Il documento contiene tutte le osservazioni e le prescrizioni contenute nei piani approvati negli anni scorsi, delinea un quadro dettagliato del contesto, non solo normativo, ma anche territoriale, di sicurezza e socio-economico nel quale si trova ad operare l'amministrazione.

Il Piano evidenzia, inoltre, gli obblighi comunali relativi al monitoraggio delle gare dell'appalto, della nomina delle commissioni di gara e dei termini previsti da leggi e regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

"Va sottolineato come questo Piano inquadri in un contesto più generale il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale all'inizio della settimana sull'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria", ha aggiunto Abramo, che ha ringraziato lo staff controlli interni, diretto dal segretario generale, che è stato impegnato nella stesura del Piano.

In allegato alla delibera approvata dalla giunta sono stati inseriti i documenti relativi alla mappatura dei macroprocessi; alla mappatura dei singoli processi distinti per fasi e azioni e con l'indicazione della valutazione del rischio e delle misure programmate; all'indicazione dell'area e la ponderazione del rischio per ogni singolo processo distinto per settore e ufficio; all'indicazione degli uffici e dei soggetti responsabili per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza per il triennio 2019-2021.