Nocera Terinese: il 2 febbraio "Il paese che vogliamo" presenta le proprie idee

"È ormai da un anno, se si esclude la parentesi amministrativa dal 10 giugno al 10 agosto 2018, che il comune di Nocera Terinese è affidato alla gestione commissariale. A fronte dei gravi fatti accaduti e che hanno visto il Prof. Massimo Pandolfo dimettersi da Sindaco dopo soli 59 giorni di mandato, le forze politiche coinvolte non hanno fornito spiegazione alcuna né promosso un doveroso confronto diretto ad analizzare e declinare con sobrietà e responsabilità, le vere cause che hanno determinato questa grave crisi di rappresentanza.

E' mancata la volontà e il coraggio di raccontare la verità.

Il sentimento diffuso è che Nocera sia ormai condannata, senza appello, all'ingovernabilità, alla disfatta del primato della politica, ad una rovinosa bancarotta finanziaria ed, infine, ad essere ostaggio degli umori e delle decisioni dei soliti noti.



Ma andare a votare ancora una volta senza avere compreso cosa sia realmente accaduto o, peggio ancora, facendo finta che non sia accaduto nulla e che tutto sia normale, è da irresponsabili.

Non è più rinviabile, a nostro giudizio, un vero confronto tra le forze democratiche del paese, una franca discussione con la cittadinanza anche per ricordare le drammatiche condizioni in cui versa nuovamente il nostro paese.

Per queste ragioni, così come vi avevamo anticipato in un nostro comunicato di Dicembre, noi del Paese che Vogliamo organizzeremo una serie di incontri PUBBLICI, CHIARI E TRASPARENTI ai quali invitiamo fin da ora tutta la cittadinanza, la società civile e le forze politiche.

Nella conferenza stampa che terremo sabato 2 febbraio alle ore 11,00 presso la Villa Comunale di Nocera Marina, comunicheremo il nostro programma di incontri, aperti a tutti coloro che hanno voglia di chiarezza, di rispettoso confronto civico e politico e che hanno sopratutto voglia di costruire una nuova opportunità di rinascita per il nostro paese". Lo afferma in una nota la coordinatrice de "Il paese che vogliamo", Anna Vita.