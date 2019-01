Soverato (Cz), apre sportello Adiconsum

Audiconsum apre lo sportello a Soverato nei locali della CISL Magna Graecia sita in Via San Giovanni Bosco n. 188. Lo sportello, di cui è responsabile Francesca Salatino, è aperto il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina. Entusiasta dell'avvio di questo importante servizio si è detto il presidente di Adiconsum Calabria, Michele Gigliotti.

"ADICONSUM è una associazione di difesa dei consumatori e dell'ambiente – ha detto Gigliotti. In una fase come quella attuale con questa realtà rafforziamo la presenza sui territori. Soprattutto per i consumatori, sempre più soggetti deboli che non riescono a far sentire la propria voce".

Il presidente di Adiconsum Calabria, Michele Gigliotti, ha, poi, sottolineato come "solamente attraverso l'unione il lavoro dell'associazione potrà essere incisivo al fine di sensibilizzare le multinazionali e le corporazioni e dare, così, voce dei più deboli. Il presidio di Soverato ci consente di offrire un servizio importante all' intera area dello ionio catanzarese".

Soddisfatto per l'avvio del servizio si è detto, anche, il segretario dell'Ust Cisl Magna Graecia Francesco Mingrone: "Si tratta di un presidio molto importante che consentirà, tra le altre cose, di raccogliere suggerimenti e segnalazioni dei consumatori circa le esigenze anche al fine di rafforzare la tendenza ad un consumo consapevole".