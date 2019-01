Catanzaro, Pisano: "Furti in città, sì a legittima difesa"

"Da quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane emerge chiaramente che alcune zone della nostra città sono diventate preda della microcriminalità con numerosi episodi di furti e rapine all'interno di attività commerciali, bar, appartamenti". Lo sostiene il consigliere comunale Giuseppe Pisano (Officine del Sud).

"Voglio esprimere la mia vicinanza - afferma - a tutti coloro che ne sono stati colpiti direttamente, in particolare la cara amica Santina, titolare del ristorante "Amici miei" nel centro storico, la quale in piena giornata ha visto irrompere nel suo locale un giovane straniero che le ha rubato la borsa con dentro centinaia di euro. Le forze dell'ordine, a cui va il mio ringraziamento, sono riuscite a rintracciare e arrestare il responsabile, ma quanto successo non fa altro che evidenziare l'esigenza di un'azione più incisiva per arginare la criminalità e restituire sicurezza ai cittadini. Se le risorse e i mezzi a disposizione delle forze dell'ordine e delle autorità preposte non sono mai sufficienti, auspicando che possa presto invertirsi la rotta, non resta altro che andare avanti sulla linea della tolleranza zero e inasprire le sanzioni previste per alcune figure di reato. Non posso, quindi, che essere a sostegno della linea Salvini in merito alla legittima difesa e alla possibilità per chi è aggredito di difendersi. Il disegno di legge, che spero possa avere al più presto il via libera definitivo dalle Camere, prevede che la difesa a mano armata dai ladri debba essere considerata legittima, escludendo la punibilità di chi si è difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Un provvedimento – conclude Pisano - che sancisce una chiara presa di posizione a tutela dei cittadini e di tutti gli operatori onesti e che rappresenterebbe un valido deterrente per arginare la crescita della microcriminalità anche sul nostro territorio".