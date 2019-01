Catanzaro, autori furti "pizzicati" da telecamere. Abramo: "Grazie alle forze dell'ordine per il loro lavoro, videosorveglianza fondamentale"

"Il presidio e il controllo costante garantito dalle forze dell'ordine sul nostro territorio rappresentano un autentico baluardo di sicurezza per i cittadini e gli esercenti del territorio. Lo dimostra anche l'epilogo positivo di due recenti episodi di furti registrati ai danni di attività di ristorazione della città. Grazie all'impegno di carabinieri e forze di polizia è stato, infatti, possibile individuare e consegnare alla giustizia gli autori dei gesti criminali. In particolare, nei casi del locale sito all'interno del Parco Gaslini e di un ristorante nel centro storico, attraverso l'ausilio di telecamere di sorveglianza si è potuto riconoscere i responsabili dei furti e restituire parte della refurtiva ai proprietari". Lo afferma il sindaco Sergio Abramo.

"Questo è un esempio concreto dell'importanza della videosorveglianza su cui c'è il forte impegno del Comune nel rafforzare uno strumento indispensabile a supporto delle Forze dell'Ordine nelle attività di indagine, oltre che potente deterrente per prevenire fenomeni di criminalità. Nell'esprimere un plauso alle forze dell'ordine per l'attività quotidiana svolta sul territorio, non posso che ribadire come l'amministrazione comunale sia sempre al loro fianco nei limiti delle proprie competenze e delle proprie risorse. Ed è proprio sulla videosorveglianza che abbiamo concentrato le nostre energie portando avanti il progetto per il nuovo impianto, cofinanziato dal Viminale e dalla Regione con 2 milioni di euro, che consentirà di implementare la dotazione di telecamere e lettori di targa già presenti in città, presidiando in particolare la zona sud e le vie d'accesso e d'uscita. La collaborazione e il confronto in itinere con il questore e il prefetto sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico continueranno ad essere, perciò, necessari per coordinare e mettere a sistema tutte le misure necessarie a tutela dei cittadini".