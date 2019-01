+ Europa – Centro Democratico: la segreteria catanzarese si organizza in vista degli appuntamenti elettorali in Calabria

"Dopo il primo congresso Nazionale di + Europa che si è svolto Domenica 27 a Milano e dove Centro Democratico ha confluito, per il futuro, cambierà anche il logo. Il nuovo partito + Europa, nato da una fusione del Centro Democratico, Radicali e Forza Europa, in occasione del suo primo congresso ha eletto Benedetto della Vedova Segretario Nazionale con 1278 dei 2.316 voti espressi dai congressisti, seguito da Marco Cappato con 633 e dai 321 conseguiti dal Deputato di + Europa Alessandro Fusacchia. Da sottolineare la grande soddisfazione dei delegati calabresi di + Europa CD per l'ottimo risultato ottenuto anche dalla lista con a capo Bruno Tabacci, che con 753 voti è stata la lista più votata su sette in competizione.

Centro Democratico, sin dal primo momento ha puntato sulla candidatura di Benedetto della Vedova, appoggiato da 2 liste, mentre quella di Marco Cappato da quattro liste e una lista per Fusacchia. Nei prossimi giorni si riunirà la nuova direzione uscita dalle urne per eleggere gli organismi centrali e periferici, nonché, cosa più importante, quella della linea politica da seguire in vista delle imminenti elezioni Europee e dove confluire, sapendo le difficoltà da superare per il famigerato sbarramento del 4%, anche se la maggior parte dei delegati si è espressa per la formazione di liste autonome. Certo, non sarà una cosa né semplice e né facile, non dimenticando che il Centro Democratico è sempre stato ed è un partito moderato e progressista. Nel frattempo, la Segreteria politica provinciale Catanzarese di + Europa Centro Democratico, si sta organizzando per essere pronta e puntuale per affrontare i prossimi impegni elettorali, non solo Europei, quanto quelli per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria e sicuramente anche quelle politiche, vista la grave e difficile situazione socio economica che questo Governo, sempre litigioso e conflittuale, non riesce a risolvere, se non quello di creare tensioni, sia a livello nazionale che Europeo, vedi lo spettacolo indecoroso che stiamo dando a tutto il mondo con il caso della Sei Watch, a parte il lato umanitario". E' quanto si legge in un comunicato stampa del coordinamento provinciale provvisione catanzarese di + Europa Centro Democratico.