‘Pace fiscale’, Mancuso (Catanzaro con Abramo): “Verificare possibile rottamazione cartelle esattoriali”

"La Finanziaria varata dal Governo nazionale ha previsto la possibilità di una terza rottamazione delle cartelle esattoriali solo per quegli enti pubblici che riscuotono i tributi attraverso Equitalia. Ritengo doveroso ricordare che, in materia di rottamazioni, il Comune di Catanzaro, con il sindaco Sergio Abramo in testa, ha fatto la propria parte nelle due occasioni precedenti, permettendo a tutti di rottamare le proprie cartelle".

"Ora, però, considerando la misura consentita dal Governo, e avendo avuto modo di confrontarmi con lo stesso sindaco Abramo, chiedo al settore risorse finanziarie e al dirigente di verificare se, nelle pieghe della legge di Stato, esista la possibilità di estendere questa misura, la cosiddetta rottamazione ter, anche a un Comune come il nostro nel quale la riscossione dei tributi è affidata a un soggetto esterno, la Soget, diverso da Equitalia. In caso contrario, qualora non ci fosse questa opportunità, ci faremo sentire con forza, anche tramite l'Anci, per individuare le forme e i modi utili a garantire tutti gli enti, e di conseguenza a tutti i contribuenti morosi, di procedere con la terza rottamazione. La pace sociale così tanto propagandata dal Governo nazionale non può essere somministrata, per un cavillo, solo in alcuni enti e in altri no". Lo il consigliere comunale Filippo Mancuso (Catanzaro con Abramo).