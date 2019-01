Catanzaro, il sindaco Abramo accoglie lo chef Dodaro: “Testimonial illustre dell’enogastronomia made in Calabria”

Promuovere l'enogastronomia d'eccellenza calabrese in Cina attraverso il volto dello chef internazionale Paolo Dodaro, originario del nostro territorio e riconosciuto ambasciatore del Sud. E' questa la proposta discussa e condivisa in occasione di un incontro presieduto dal sindaco Sergio Abramo - affiancato dagli assessori alle attività economiche, Alessio Sculco, e al turismo, Alessandra Lobello - con lo chef Paolo Dodaro, originario di Borgia, che si è consacrato in Cina come autentica star della tv e testimonial producer.

La riunione istituzionale ha fatto seguito alla premiazione di "Vetrine in festa", svoltasi nei giorni scorsi, a cui Dodaro ha partecipato nell'ambito di un tour che da Matera è proseguito in Calabria, affiancato da Joy Chang in rappresentanza della Camera di commercio di Shanghai. Lo chef - accompagnato alla riunione da Antonio Pagliaro - è divenuto celebre in Cina dopo aver vinto il programma tv "Masterchef" e tiene numerosi show cooking e attività di formazione coinvolgendo una vastissima platea. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, per avviare un percorso sinergico mirato a favorire la commercializzazione e l'internazionalizzazione dei prodotti made in Calabria. "Siamo orgogliosi di poter salutare e accogliere un grande talento come Paolo - ha detto il sindaco Abramo - che, dalla nostra terra, con tanti sacrifici è riuscito ad affermarsi all'estero portando in alto il nome di Catanzaro e della Calabria. Insieme a lui e al delegato di Shanghai, abbiamo posto le basi di un impegno progettuale che, mettendo in rete Comune, Provincia e Camera di Commercio, attraverso le risorse destinate dalla Regione Calabria, potrebbe contribuire non solo alla valorizzazione dei prodotti privilegiati dell'enogastronomia locale, ma anche alla promozione del territorio e alla crescita turistica".