Catanzaro, Il 30 gennaio il capo della Polizia Gabrielli inaugurerà la Sezione giovanile delle Fiamme Oro

Il Capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli sara' mercoledi' 30 gennaio, alle ore 10:30, a Catanzaro, per partecipare alla cerimonia di apertura della Sezione giovanile delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, specialita' Judo. All'evento partecipera' il campione olimpico, medaglia d'oro a Sidney 2000, Pino Maddaloni che, assieme ad altri componenti delle forze armate ed agli allievi della scuola di judo di Lamezia Terme del maestro Enzo Failla, presidente regionale Fijlkam (federazione italiana judo), daranno una dimostrazione e una presentazione della disciplina.

"Un'ulteriore occasione - e' detto in un comunicato - per trasmettere ai futuri cittadini della provincia i valori dell'onore e della disciplina, fondanti per un sano sviluppo non solo del corpo ma anche della mente. Valori che generano cultura della legalita' e rispetto sociale". Il prefetto Gabrielli, presente il questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco, tagliera' il nastro tricolore, dopo la benedizione dell'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra.