Rotundo (#fareperCatanzaro): “‘Catanzaro da vivere’ e le loro consuete contraddizioni”

"Tre clamorose contraddizioni nella nota con cui il gruppo Catanzaro da Vivere tenta di difendere una politica di marketing del turismo assolutamente inesistente. Ci saremmo aspettati che l'assessore al turismo fornisse dati confortanti sulle presenze italiane e straniere, mentre siamo fermi, ci pare, ai 100 amici e parenti del cantautore pugliese Sparagna venuti al suo seguito a Capodanno, ed una manifestazione "abusiva" in galleria Mancuso.

La prima contraddizione è quella sulla contrarietà agli affidi diretti. Mi chiedo, a tale proposito, quale procedura selettiva è stata indetta dall'Amministrazione per le manifestazioni delle festività natalizie ? E sempre restando alla manifestazione "Sarà tre volte Natale", chiediamo ancora una volta di conoscere l'importo del cachet degli artisti, con l'esibizione delle fatture, perché appare evidente la sproporzione tra somme impegnate e target artistico. Su questo aspetto è stato fatto calare il silenzio.

La seconda contraddizione riguarda la disponibilità a coinvolgere operatori locali. Questa Amministrazione, per una scelta ottusa e di rivalsa politica, ha chiuso le porte in faccia all'unico operatore dello spettacolo capace di generare grandi eventi. Ci riferiamo all'Essemme Musica di Maurizio Senese che si era detto anche disponibile e trasferire a Lido la summer arena che da due anni sta spopolando a Soverato. Si è chiesto l'assessore al turismo perché quest'anno Lido ha registrato un calo visibile di presenze anche locali a tutto vantaggio di Soverato ? E' presto detto: artisti come Max Pezzali, Nek, Francesco Renga, Gianni Morandi, Francesco De Gregori, Fabrizio Moro si sono esibiti con grandi numeri alla summer arena.

E si è domandata l'assessore al turismo perché Catanzaro viene sistematicamente saltata da tutti i grandi eventi musicali ? La Essemme porterà al Palacalafiore di Reggio Calabria Emma, Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Raf e Umberto Tozzi.

Catanzaro non riesce ad intercettare nessun evento capace di calamitare presenze. Si pensi al "Jova beach party" che vedrà Jovanotti esibirsi a Praia a Mare e a Roccella Jonica. Lido non poteva candidarsi ? Quando mancano totalmente le idee.

Terza e ultima contraddizione, questa volta di ordine politico. Catanzaro da Vivere ci accusa di "cosenzite", solo perché citiamo, non senza invidia, quello che si sta facendo nella città dei Bruzi. Ebbene, se c'è un gruppo politico ammalato di "cosenzite" è proprio Catanzaro da Vivere che è una costola del potentato dei fratelli Gentile di Cosenza.

Riflessione finale. Noi siamo un'opposizione aperta. Il nostro capogruppo Sergio Costanzo in commissione ha avanzato la proposta di coinvolgere i veri operatori dello spettacolo di Catanzaro, senza andare a guardare per chi hanno votato. La sua onestà intellettuale lo ha portato ad elogiare prima le luminarie, poi la mostra su Escher. Abbiate l'umiltà di ammettere che siamo all'anno zero come turismo e ripartite, se ci riuscite, su basi nuove". Lo afferma attraverso una nota Cristina Rotundo, Consigliere Comunale #fareperCatanzaro.