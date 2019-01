Turismo, "Catanzaro da Vivere": "A certa opposizione non va mai bene niente, impiegate risorse per sviluppo territorio"

"Dopo aver letto l'acuta riflessione della consigliera Rotundo sul tema turismo, non resta che rassegnarsi al fatto che qualsiasi cosa faccia l'amministrazione comunale ad una parte dell'opposizione non va e non andrà mai bene. Difatti, traspare una certa contraddittorietà anche all'interno del suo stesso gruppo consiliare tant'è che Sergio Costanzo, partecipando alla riunione di commissione in cui si discusse dei progetti turistici, aveva invitato l'assessorato al turismo a coinvolgere i professionisti locali nella programmazione. Un'idea che, ben prima del suo suggerimento, avevamo sostenuto ma che, oggi, la consigliera Rotundo rimette in discussione sconfessando il suo capogruppo. Qualcosa non quadra. Criticano per partito preso, anche quando dovrebbero concordare con la linea del a maggioranza. E anche qualora smettessero di attaccare, sapranno partorire proposte alternative e concrete?". E' quanto si legge in una dichiarazione del Gruppo Catanzaro da Vivere.

"Di una cosa siamo convinti, l'assessore Lobello ha voluto fortemente puntare sulla programmazione e sulla concertazione per porre le basi di un progetto in grado di dare il definitivo slancio al territorio. La proposta di creare la "Destinazione turistica Catanzaro", attraverso i proventi ricavati dall'imposta di soggiorno, è stata dapprima discussa in sede di commissione, già a novembre scorso, e poi approvata in giunta proprio con l'obiettivo favorire la più ampia partecipazione e collaborazione da parte degli operatori turistici e degli addetti ai lavori.

A tal fine, piuttosto che procedere con affidamenti diretti, l'amministrazione ha impegnato le spese per due distinte manifestazioni di interesse relative al coordinamento delle attività di accoglienza, promozione e sviluppo turistico attraverso info point e alla predisposizione del piano strategico partecipato di marketing e sviluppo del turismo.

Non sappiamo a quali albergatori si riferisca la consigliera Rotundo, ma i rappresentanti di categoria del settore hanno avuto modo di esprimere, in diverse riunioni, la loro condivisione rispetto al percorso avviato di concerto per costruire un'offerta più ricca, variegata e votata alla destagionalizzazione. E' questa la scelta di campo di un'amministrazione che vuole essere davvero aperta alla città e non sente il peso del confronto con le altre città calabresi. Se questo metodo non piace alla consigliera Rotundo ce ne faremo una ragione, ma speriamo che all'interno del suo gruppo passi presto la mania della "cosenzite" e che le divergenze di pensiero possano risolversi così da proporre una linea almeno coerente e credibile".