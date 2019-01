Catanzaro, nella prossima settimana partiranno i lavori per l’inversione del senso di marcia e l’installazione del nuovo arredo urbano su Corso Mazzini

Partiranno nella prossima settimana i lavori per l'inversione del senso di marcia e l'installazione del nuovo arredo urbano su corso Mazzini.

Sono infatti arrivati tutti i materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento voluto dall'amministrazione comunale.

A Palazzo De Nobili, stamattina, il sindaco Sergio Abramo ha presieduto una riunione operativa finalizzata a mettere a punto la situazione e articolare i diversi passaggi dei lavori, che procederanno per segmenti, in modo da non intralciare il traffico veicolare e le attività commerciali, e cominceranno dall'area compresa fra piazza Matteotti e il complesso monumentale del San Giovanni.

All'incontro presieduto dal primo cittadino hanno partecipato il capo di gabinetto, Antonio Viapiana, il dirigente del settore gestione del territorio, Guido Bisceglia, il vicecomandante della Polizia locale, Amedeo Cardamone, il tenente colonnello dei vigili, Salvatore Furriolo, le funzionarie Rossana Gnasso e Antonella Cimarosa, i direttori dei lavori Giuseppe Anania e Domenico Garofalo.

La gara per l'esecuzione degli interventi è stata vinta dalla ditta "B.L. costruzioni".