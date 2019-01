Sciopero dei controllori: cancellati voli da e per Lamezia Terme

A seguito dell'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali dei controllori di volo dalle 13 alle 17 di oggi potrebbero verificarsi cancellazioni e modifiche all'operativo dei voli. Alitalia ha cancellato alcuni voli, sia nazionali che internazionali. La lista e' stata pubblicata su www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/news-e-attivita/news/info-sc iopero-11-gennaio/voli-cancellati.html La compagnia fa sapere di avere attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: "l'80% riuscira' a partire nella stessa giornata di oggi", viene sottolineato. Alitalia inoltre invita tutti i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.650055 (dall'Italia) o il numero +39.0665649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per oggi in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 18 gennaio.

Sono 138 i voli fin qui cancellati da Alitalia, molti quelli in partenza e in arrivo a Roma Fiumicino e Milano Linate. Ma anche in partenza e in arrivo a Palermo, Catania, Trapani, LameziaTerme (Catanzaro), Bari, Napoli.

Questi i voli cancellati in partenza da Lamezia

TREVISO FR 05040 B738 14:30 10 > 12 6 CANCELLATO

MILANO ORIO AL SERIO FR 05193 B738 15:10 10 > 12 5 CANCELLATO

ROMA FIUMICINO AZ 01178 A320 15:20 18 > 22 1 CANCELLATO

MILANO MALPENSA U2 02864 A320 15:40 8 > 9 6 CANCELLATO

MILANO LINATE AZ 01174 A319 16:25 18 > 22 1 CANCELLATO

Voli in arrivo a Lamezia cancellati

ROMA FIUMICINO (FCO) AZ 01171 A320 14:35 CANCELLATO

MILANO ORIO AL SERIO (BGY) FR 05192 B738 14:45 CANCELLATO

MILANO MALPENSA (MXP) U2 02863 A320 15:10 CANCELLATO

MILANO LINATE (LIN) AZ 01179 A319 15:40 CANCELLATO

TREVISO (TSF) FR 05050 B738 18:05 CANCELLATO