"Caldi Sorrisi": campagna a favore dei senza tetto a Catanzaro

In occasione delle rigide temperature, scese sotto lo zero e che hanno attanagliato la città di Catanzaro, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – Gruppo Catanzaro ha preso parte all'iniziativa "CALDI SORRISI" – Campagna di Charity a favore dei Senza Tetto e Persone in Difficoltà" portata avanti dal Rotaract Catanzaro su impulso di Carlo Comito.

Hanno partecipato, tra gli altri che si sono resi disponibili e sensibili all'iniziativa, l'Agesci ed il Gruppo Comunale di Protezione Civile della città di Catanzaro. L'iniziativa durata 2 giorni si prefiggeva la preparazione dei pasti destinata ai senza tetto ed a tutte le persone in difficoltà. La particolarità dell'iniziativa è consistita nel diversificare i modi di accesso delle persone in difficoltà che infatti potevano mangiare alla mensa aperta presso la Parrocchia di San Pio X in via Broussard o telefonare al numero appositamente messo a disposizione per la consegna a domicilio. Veniva poi predisposta una squadra con un mezzo furgonato per la consegna dei pasti nei luoghi di abituale dimora o stazionamento dei senza tetto e delle persone in difficoltà.

I volontari che hanno partecipato all'evento articolato in due giorni consecutivi hanno svolto compiti in cucina, servizio mensa, trasporto e consegna dei pasti sono stati nell'occasione serviti complessivamente circa 30 pasti caldi. L'attività ha avuto grande rilievo nella città per la portata dell'iniziativa che ha raggiunto realtà anche molto difficili e toccanti. "partecipare ad iniziative di solidarietà che coinvolgono tante associazioni che collaborano con tanto amore e dedizione è un vanto per i Volontari e la città di Catanzaro"