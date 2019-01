Wanda Ferro commissario provinciale FdI Catanzaro, Gioventù Nazionale: “Nomina che dà speranza”

"Non può che essere per noi motivo di orgoglio e speranza la nomina di Wanda Ferro a commissario provinciale di Catanzaro. Infatti intendiamo continuare a portare avanti il nostro lavoro sul territorio seguendo le stesse identiche stelle polari che fino ad ora ci hanno distinto: caparbietà, speranza, libertà. Caparbietà perché solo continuando a lottare e a credere nelle proprie idee e nel proprio gruppo si può vincere. Speranza nell'avvenire di questa amara terra. Libertà di continuare a fare politica senza dover rendere conto a nessun capobastone. Non possiamo non augurare il meglio anche a Rosario Aversa, neo vice regionale a cui va tutta la nostra stima e i nostri ringraziamenti per la fantastica esperienza politica che fino ad ora ci ha fatto vivere da provinciale. La speranza ancora divampa, auguri e buon lavoro".

Dettagli Creato Giovedì, 10 Gennaio 2019 15:09