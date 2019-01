Catanzaro, acqua a Mater Domini: servizio verso la normalità

L'Ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili comunica che il servizio idrico su alcune vie del quartiere Mater Domini, per cui si sono registrati disagi nelle scorse ore, è in via di graduale normalizzazione e tornerà regolare nell'arco della giornata. I disagi sono stati causati dalla necessità di ridurre la portata dell'erogazione dell'acqua in seguito ad una perdita riscontrata su un tratto di condotta Sorical.

