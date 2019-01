Catanzaro, Codacons: “Rete fognaria al collasso”

"Passano gli anni ma certe cose non cambiano. A Catanzaro, come arriva la pioggia, le fogne fuoriescono dai tombini e oltre ad inondare le strade di odori nauseabondi rendono impossibile il transito per i pedoni. Anche oggi sono bastati pochi minuti di pioggia perché dai tombini venisse fuori di tutto. Paradossale quanto segnalatoci in località Sant'Antonio per il fiume di porcherie fuoriuscito dal 'solito' tombino che si è riversato sulla sede stradale dove, immediatamente, è comparsa una enorme pozzanghera puzzolente pronta a 'benedire' i passanti al transito delle vetture. Il Codacons ha chiesto l'intervento dell'Azienda Sanitaria per verificare le condizioni igieniche ed eventuali rischi per la salute pubblica nonché per imporre all'Amministrazione comunale di porre rimedio ad una situazione indecorosa che si trascina da anni".

"In questo modo vengono calpestati i più elementari diritti del cittadini. In attesa delle spiegazioni fa parte del sindaco Abramo, dinnanzi al ciclico ripetersi degli scarichi fognari che inondano le strade e costituiscono ostacolo all'accesso ai portoni d'ingresso delle abitazioni e dei locali commerciali, riteniamo doveroso che la magistratura voglia intervenire per accertare le cause e tutte le responsabilità di una situazione francamente indegna per un paese che ama definirsi civile". Lo dichiara in una nota Francesco Di Lieto del Codacons.