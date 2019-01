Lamezia, al via all’Istituto Alberghiero ‘Einaudi’ i laboratori didattici pomeridiani

Cominceranno domani, mercoledì 9 gennaio, i "Lab – Orientamento", laboratori didattici pomeridiani di Sala, Cucina, Scienze Integrate ed Accoglienza Turistica, attivati presso l'IPSSAR Luigi Einaudi di Lamezia Terme. Un percorso di orientamento formativo che – è scritto in un comunicato stampa - si rivolge agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, finalizzato a far loro acquisire la necessaria consapevolezza per la futura scelta scolastica e dunque, professionale. Gli alunni ospiti, guidati da insegnanti qualificati, potranno avere testimonianza non soltanto teorica ma pratica di una realtà didattica che, sin dal momento della formazione fra i banchi scolastici, si proietta concretamente verso il mondo del lavoro. Quattro diversi indirizzi che aiuteranno gli alunni a conoscere il programma di studi e dunque, avere la possibilità di capire i propri sogni e scegliere in piena libertà. Domani partirà il laboratorio di cucina, "Chef all'opera" ed a seguire, nei prossimi giorni, i restanti laboratori. Questo iter di informazione-formazione, "Orienta...Menti Einaudi" si concluderà il 19 gennaio con un pomeriggio di Open Day presso l'istituto lametino, dalle ore 16 alle ore 19, durante il quale studenti e genitori potranno: visitare la scuola; prendere parte alle attività laboratoriali;, dialogare con i docenti; avere informazioni sulle numerose iniziative portate avanti presso l'istituto (teatro, scambi interculturali, certificazioni linguistiche, alternanza scuola lavoro, stages e tirocini a livello nazionale e internazionale). All'interno dell'open Day saranno inoltre previste attività inerenti un altro indirizzo attivo, inerente i "servizi commerciali". La serata sarà poi arricchita con il gusto dei deliziosi piatti preparati dagli chef e dagli alunni iscritti all'indirizzo enogastronomico, che saranno messi a disposizione per un momento di degustazione-condivisione.

"Sono orgogliosa di questo percorso di orientamento – ha dichiarato la dirigente, la dottoressa Costantino – perché credo che l'informazione sia indispensabile per una scelta consapevole e matura verso cui poi, orientare il proprio futuro. La professoressa De Luca, responsabile dell'iniziativa, coordinerà docenti ed alunni, ad essere da guida ai nostri ospiti, lungo i diversi percorsi didattici-professionali attivi presso il nostro istituto, fornendo risposta ad ogni timida ma preziosa curiosità. Invito gli studenti a lasciarsi contagiare dalla fame di conoscenza ed a prendere parte all'iniziativa anche solo per mera, ma decisiva, curiosità. Per ulteriori informazioni – ha concluso la dirigente - gli studenti interessati potranno consultare il nostro sito www.einaudilamezia.gov.it" .